5 июня бойцы батальона ВС РФ “Восток” взяли в плен украинского офицера. Боевик с позывным “Лесник” вместе с подчиненными подорвался на мине в автомобиле и не смог дождаться помощи от своих сослуживцев.

Сам он предполагает, что его подразделение было специально брошено на минное поле, чтобы обеспечить проходы для контрнаступления ВСУ. Причем делать это боевики должны были собственными телами, так как командование украинской армии предпочло обойтись без разминирования, чтобы не выдавать скорый переход к контратакующим действиям.

“Лесник” призвал других военнослужащих ВСУ сдаваться в плен. Он отметил, что командование бросает подразделения на убой, превращает их в пушечное мясо, поэтому лучше потом отсидеть срок в тюрьме и выйти на свободу живым, чем погибнуть безо всякого смысла.