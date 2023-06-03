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Запад использует Украину в качестве плацдарма для подрывной деятельности против Минска и для войны с Россией. Кроме того, США и их союзники занимаются планированием террористических актов ВСУ против РФ, заявил на встрече президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава ФСБ Александр Бортников.

Он отметил, что Вашингтон и Лондон предпринимают все возможные меры, чтобы разобщить страны СНГ, настроить их друг против дружки и, главным образом, против РФ. В настоящий момент они плотно занимаются Молдавией, на территорию которой хотят распространить конфликт, передает издание “Известия”.

На границах Белоруссии и России НАТО проводит регулярные учения, которые фактически являются провокацией. Особую же опасность представляют попытки силами украинской армии наносить удары по объектам топливно-энергетического комплекса и ядерной энергетики.

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