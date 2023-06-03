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Конфликт на Украине закончится уже через несколько недель, если Запад перекроет поставки оружия Киеву. Но делать он этого не станет, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он добавил также, что большое значение имеет, как именно завершится этот конфликт.

“Я знаю, как завершить противостояние на Украине. Это очень легко. Мы прекращаем военную поддержку Украины, и конфликт закончится через несколько недель”, – цитирует высказывание Борреля агентство ТАСС.

Дипломат заявил, что Запад не хочет, чтобы это был мир капитуляции, то есть мир, в котором Украина “станет второй Белоруссией”. В завершение своего выступления он повторил парадоксальное высказывание, что именно “ради мира” Европа, США и НАТО намерены продолжать поставлять на Украину боевую технику, вооружение и боеприпасы.

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