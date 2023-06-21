Военнослужащий ВСУ заявил, что немецкая техника существенно проигрывает советской, так как ее практически невозможно быстро починить. Кроме того, она хрупкая и выходит из строя от малейшего механического воздействия. Из-за этого самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 пришлось демонтировать и отправить в тыл.

В Германии на такие выпады ответили, что украинские военные не знают, что такое благодарность и не умеют обращаться с западными образцами техники и вооружения.

Так, генерал-лейтенант Карстен Бройер высказался в том духе, что украинцам вряд ли когда-нибудь удастся освоить немецкие гаубицы. Это хоть хрупкая и нежная, но все же очень точная боевая система, что якобы сильно отличает ее от советских видов вооружения.