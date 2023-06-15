ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военная обстановка в окрестностях населенного пункта Великая Новоселка, где идут активные боевые действия между российской армией и украинскими боевиками, остается очень напряженной. Об этом сообщают военные корреспонденты с места событий.

По данным Телеграм-канала WarGonzo, боевики вооруженных сил Украины предприняли попытку вывести из строя систему наблюдения российской армии, чтобы облегчить себе последующий штурм позиций ВС России. Однако попытка уничтожить систему наблюдения за линией фронта закончилась неудачей для ВС Украины.

Военкоры сообщают об интенсивных стрелковых боях в районе Великой Новоселки между российскими и украинскими подразделениями. При этом с обеих сторон идет массированный артиллерийских обстрел позиций на линии боевого соприкосновения. Противник активно применяет реактивную систему залпового огня HIMARS по опорным пунктам ВС России. Увеличившаяся интенсивность работы артиллерии ВС Украины может свидетельствовать о подготовке к новому штурму российских позиций, резюмировали военкоры.

Вам может понравиться

Крапивник спрогнозировал вторую фазу контратаки ВСУ

Киев после 10 дней контрнаступления взял тактическую паузу и готовится ко второй фазе операции. Бывший военнослужащий американской армии Станислав Крапивник отметил, что в действиях ВСУ практически не наблюдается оптимизма, так

В Сеть попали кадры уничтоженной колонны техники ВС Украины на Южно-Донецком направлении

Разведывательный БПЛА заснял уничтоженную колонну военной техники ВСУ. Российские ВС разгромили ее, предположительно, на Южно-Донецком направлении, являющемся одним из приоритетных участков для украинской армии. Портал “Военное обозрение” отмечает, что дрон

В Британии показали новейшие дроны, которые передадут Украине

Украина в ближайшее время должна получить от Великобритании дроны новейшей модели. Министерство обороны Соединённого Королевства опубликовало на своей странице в соцсети “Твиттер” видео, на котором запечатлены беспилотники – сообщает “МК”.