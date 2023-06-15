Военная обстановка в окрестностях населенного пункта Великая Новоселка, где идут активные боевые действия между российской армией и украинскими боевиками, остается очень напряженной. Об этом сообщают военные корреспонденты с места событий.

По данным Телеграм-канала WarGonzo, боевики вооруженных сил Украины предприняли попытку вывести из строя систему наблюдения российской армии, чтобы облегчить себе последующий штурм позиций ВС России. Однако попытка уничтожить систему наблюдения за линией фронта закончилась неудачей для ВС Украины.

Военкоры сообщают об интенсивных стрелковых боях в районе Великой Новоселки между российскими и украинскими подразделениями. При этом с обеих сторон идет массированный артиллерийских обстрел позиций на линии боевого соприкосновения. Противник активно применяет реактивную систему залпового огня HIMARS по опорным пунктам ВС России. Увеличившаяся интенсивность работы артиллерии ВС Украины может свидетельствовать о подготовке к новому штурму российских позиций, резюмировали военкоры.