В Сети появились тизерные изображения нового автомобиля BMW M5 Touring. Опубликовал фото немецкий концерн, который таким образом намекнул, что очередная модель совсем скоро может появиться на рынке.

Производитель сохранил интригу, скрыв очертания кузова под специальной камуфляжной пленкой. Однако по фото все же можно определить, что это универсал. Известно, что испытания BMW M5 Touring начнутся буквально на днях.

После первых дорожных тестов машина будет выведена на трассу «Нюрбургринг» для испытаний с настройкой всех систем. Главная цель – обеспечить баланс между высоким уровнем комфорта для пассажиров и спортивными возможностями авто.

Также известно, что универсал разрабатывается одновременно с седаном M5 7-го поколения, который тоже получит гибридный двигатель.