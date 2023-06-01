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Французские власти выступают против, чтобы военная помощь, которую предоставляет Париж, ВСУ использовали для ударов по российской территории. Соответствующая позиция уже была донесена до Киева. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя французских властей – передаёт ТАСС.

Западные политики неоднократно заявляли, что предоставляют оружие Киеву для защиты территорий, которые Украина считает своими. Однако применение этого вооружения для атак на Россию Запад не поддерживает. Эта тема снова появилась в СМИ после недавней атаки беспилотников на Москву.

В то же время Bloomberg отмечает, что по словам источника информагентства, Париж находится не в той ситуации, когда может напрямую диктовать Украине, как использовать предоставленное ей французское вооружение и вести боевые действия.

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