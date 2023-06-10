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Соединенные Штаты уже объявили об отправке на Украину нового пакета военной помощи. Однако с этого момента до реальной поставки может пройти несколько месяцев или даже лет, сообщает агентство Bloomberg.

Напомним, в новый пакет вошли беспилотные аппараты, зенитно-ракетные комплексы HAWK, боеприпасы для РСЗО HIMARS и MLRS, а также для ЗРК Patriot.

По словам журналистов, ссылающихся на источники в Пентагоне, всего обещанного Киеву уже нет на складах Минобороны Соединенных Штатов. Чтобы ВСУ могли получить оружие и боеприпасы, военному ведомству потребуется заключить контракты с производителями, а затем дождаться, когда все необходимое будет изготовлено в полном объеме. Лишь после этого начнутся поставки.

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