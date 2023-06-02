В социальных сетях блогерша-стилист поделилась тремя наиболее неудобными предметами одежды для путешествия на самолете.

На первом месте в списке Али оказалось спортивное платье с шортами. Она советует никогда не надевать такую одежду в поездку, поскольку, чтобы посетить туалет, такую одежду нужно полностью снимать с себя.

Ее возмущает, что такие платья рекламируются как идеальные для путешествий, ведь на самом деле они совершенно непрактичны.

Второе место заняли заколки-крабы для волос. Они будут мешать везде, где есть подголовник. Али советует лучше заплести косички или сделать другую прическу.

Также стилистка назвала неподходящими для авиаполета сандалии открытого типа, особенно если их носить без носков, и призвала не переходить пограничный контроль босиком.