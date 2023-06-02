В своем Instagram-аккаунте (соцсеть признана иноагентом и запрещена в России), блогерша из Финляндии, Сара Пунто, известная своими татуировками на всем теле, поделилась старыми фотографиями с ее чистой кожей. Она опубликовала коллаж из двух кадров, который вызвал интерес у ее подписчиков.

На первом снимке, сделанном в 2016 году, Сара позировала в белом кроп-топе и коротких джинсовых шортах, которые были немного велики в талии. На тот момент у нее были длинные темные волосы, а ее кожа была чистой и без татуировок.

На фото 2023 года Сара предстала в том же наряде, но видно, что ее талия стала более округлой. Кроме того, она сменила цвет волос на блондинку, укоротила пряди и добавила новые татуировки. В своем посте блогерша поделилась событиями, которые произошли с ней за последние семь лет. Она открыто рассказала о своей борьбе с депрессией, тревогой и победе над расстройством пищевого поведения.