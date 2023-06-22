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В российской сфере шоу-бизнеса редко встретишь девушек, которые искренне довольны собой. Но здесь Настя Ивлеева является исключением. Ее контент просто озарен уверенностью в себе. Однако, хейтеры не упускают возможности повторять, что грудь у Ивлеевой является неестественной. Настя ради кликбейта готова комментировать эти претензии.

Она заявила, что никогда не делала пластику груди. Разница заключается в весе и возрасте. Когда она была полнее, многие предполагали, что у нее есть имплантанты, но это далеко от истины.

Однако, Настя вовсе не осуждает тех, кто прибегает к пластической коррекции груди, и не исключает возможности самой сделать операцию в будущем, но только для корректировки деталей, чтобы результат выглядел гармонично, здорово и максимально естественно.

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