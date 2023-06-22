ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Известность к блогерше Картье Бугатти пришла после ее участия в шоу «Давай поженимся!», где она поддерживала свою подругу. После этого она продолжила развивать свой блог в сети, где охотно делится со своими подписчиками своей жизнью.

Недавно Бугатти рассказала о своей госпитализации после процедуры у косметолога. Знаменитость сообщила, что у нее развился отек Квинке, и ее пришлось госпитализировать. «Врачи говорят, что они успели среагировать на отек вовремя, который мог бы мне помешать дышать, но из-за побочных эффектов препаратов мне становится только хуже», – рассказала блогерша.

Картье также упомянула, что причиной инцидента стал препарат, который вводили ей в губы для удаления геля.

Некоторые пользователи интернета раскритиковали Бугатти за то, что она решила удалять филлеры, когда кормила грудью. Быстро успокоив своих подписчиков, она заявила, что около месяца назад закончила грудное вскармливание.

Вам может понравиться

Сальдо: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по мостам на границе Херсонской области и Крыма

Ночью украинские ВС задействовали британские ракеты Storm Shadow для удара по мостам между Херсонской областью и Крымом, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо. Он призвал пока ездить в Запорожскую

Уже более 100 жителей Братска обратились к врачу после похода в кафе «Шаурму хочу»

Посещение кафе “Шаурму хочу” плохо отражается на состоянии здоровья жителей Братска, сообщил “Интерфакс”. Буквально за неделю с 13 по 20 июня в медицинские учреждения города обратился 101 житель города. 51

Эксперт Матвийчук назвал массовую сдачу в плен солдат ВСУ предвестником капитуляции

Украинская армия в скором времени может капитулировать. Такое развитие событий не исключил военный эксперт, бывший офицер российского спецназа Анатолий Матвийчук. Об этом полковник в отставке рассказал в беседе с “МК”.