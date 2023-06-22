Известность к блогерше Картье Бугатти пришла после ее участия в шоу «Давай поженимся!», где она поддерживала свою подругу. После этого она продолжила развивать свой блог в сети, где охотно делится со своими подписчиками своей жизнью.

Недавно Бугатти рассказала о своей госпитализации после процедуры у косметолога. Знаменитость сообщила, что у нее развился отек Квинке, и ее пришлось госпитализировать. «Врачи говорят, что они успели среагировать на отек вовремя, который мог бы мне помешать дышать, но из-за побочных эффектов препаратов мне становится только хуже», – рассказала блогерша.

Картье также упомянула, что причиной инцидента стал препарат, который вводили ей в губы для удаления геля.

Некоторые пользователи интернета раскритиковали Бугатти за то, что она решила удалять филлеры, когда кормила грудью. Быстро успокоив своих подписчиков, она заявила, что около месяца назад закончила грудное вскармливание.