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Блогер Кензи, обладающая достаточно пышными формами, продемонстрировала свою фигуру в достаточно откровенном купальнике. Видеокадры были опубликованы в ее TikTok-аккаунте (заблокирован на территории России), где у блогера есть 25 тысяч подписчиков.

На опубликованных кадрах можно увидеть блогершу в блестящем розовом бикини. Кензи не побоялась продемонстрировать общественности недостатки своей фигуры – многочисленные жировые складки и целлюлит. Главный акцент в ее внешности – коротко остриженные волосы, окрашенные в ярко-синий цвет.

Кензи рассказала, что она регулярно подвергается критике со стороны окружающих людей. Особенно много негатива она получает из-за своего лишнего веса и своего нестандартного внешнего вида. Но многие подписчики, наоборот оставили положительные комментарии. Они написали, что девушка прекрасно выглядит, так как она естественна. «Не поддавайся критике!», – посоветовали подписчики.

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