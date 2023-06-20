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Как передает ФАН, блогер, тиктокер и рэп-исполнитель Даня Милохин, подставивший съемочную группу «Ледникового периода» уехав из России, снова намерен вернуться на родину.

На вопрос подписчиков в соцсетях Милохин ответил, что не знает точно, когда вернется, но скорее всего уже скоро. «Надеюсь, меня не уничтожат там», – написал Даня Милохин.

Отметим, что осенью 2022 года он должен был участвовать в съемках шоу «Ледниковый период», но в последний момент отказался, заявив, что «устал» и решил уехать в Штаты.

Руководство телешоу было очень недовольно таким поступком кумира молодежи, и теперь Милохина отнесли в «черный список» на всех федеральных каналах.

В свою очередь, блогер и журналист Вадим Манукян по поводу вероятного возвращения Милохина заявил, что стоит забывать о тиктокерах, возомнивших себя звездами. «Нельзя тянуть на ТВ фриков и хамоватую бездарность», – подчеркнул журналист.

По его словам, даже если такие персонажи вернутся, то былой «славы» у них больше не будет.

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