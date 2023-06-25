Американский YouTube-блогер Мэттью Бим продемонстрировал своим подписчикам полностью рабочую модель смартфона марки Apple огромных размеров. Диагональ экрана составляет внушительные 84 дюйма, а высота устройства равна 1,8 метрам при весе в 226 килограмм.

Автор назвал свое устройство iPhone 14 Pro Max Plus Ultra. При этом огромный смартфон оборудован тройной камерой, которая установлена на задней панели. Обладатель данного устройства также может воспользоваться функцией бесконтактной оплаты поскольку в телефоне установлен NFC-чип. Однако из-за своих габаритов и веса смартфон установлен на специальную подставку с колесиками.

Устройство работает на базе компьютера Mac mini, на котором установлен эмулятор операционной системы Apple с лаунчером оформленным в стиле iOS. Протестировал новинку популярный в США техноблогер Маркес Браунли. По его словам, версия смартфона Apple от Мэттью Бима действительно впечатляет.