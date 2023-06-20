Блогер, известный как Дава (настоящее имя — Давид Манукян), признался, что ранее приобретал различные бизнес-курсы. Его слова были процитированы на портале «А теперь внимание!».

По его словам, в настоящее время он не планирует проходить новые обучающие программы. Однако блогер не отрицает ценности таких курсов. «Сейчас у меня нет такого плана или желания. В свое время я сам приобретал курсы. Мне было интересно и полезно. Нельзя сказать, что это плохо или хорошо. Курсы бывают разные», — отметил он.

Помимо своей деятельности в блогинге, Давид Манукян успел поучаствовать в шоу «Танцы со звездами» и выпустить несколько песен. Он также пробует себя в роли телеведущего. По словам Давы, он любит экспериментировать с новыми направлениями в творчестве и готов продолжать заниматься этим и в дальнейшем.

Давид Манукян также сыграл одну из ролей во втором сезоне сериала «Здравствуйте, вам пора!», режиссера Сарика Андреасяна. Это был первый опыт актерской работы для блогера, который с детства мечтал сняться в кино.