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Украина начала контрнаступлении в весьма сложной местности, что может негативно сказаться на ее успехах, а также существенно затянуть контратакующие действия, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Также американский госсекретарь попытался предсказать, сколько времени займет украинское контрнаступление. По его мнению, одно может длится как несколько недель, так и несколько месяцев. Все будет зависеть исключительно от достижения поставленных перед ВСУ целей.

Напомним, что о примерных сроках контрнаступления украинской армии ранее высказался польский генерал Вальдемар Скшипчак. Он отметил, что если Киев не перейдет прямо сейчас к интенсивным действиям и не окружит российские войска в Артемовске или на других направлениях, то через две недели ВСУ ожидает провал, так как все ресурсы практически исчерпаны.

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