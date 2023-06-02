Благоустройство без удобств. Петербуржцы недовольны отсутствием туалетов в обновленном парке «Сосновка»

Петербуржцев разочаровал результат расхваливаемого городским правительством масштабного благоустройства парка «Сосновка» в Выборгском районе в связи с отсутствием на его территории общественных туалетов. На эту проблему обратил внимание паблик «Дежурный по Питеру» в социальной сети «ВКонтакте». Как отмечает источник, здесь теперь есть ровные дорожки, спортивные и детские площадки, корты для игры в бадминтон, павильон для настольных игр. Однако чиновники из Смольного почему-то совершенно не подумали при согласовании и в ходе реализации проекта о столь необходимых «удобствах» в одном из самых посещаемых зеленых пространств мегаполиса.

«Нет туалетов. Совсем. Остался один на Северном проспекте, но он уже года два не работает. Видимо лесопарк отторгает заведения для цивилизованного отправления естественных надобностей», — констатирует автор поста.

Напомним, осенью минувшего года СМИ сообщали, что Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала в городе на Неве разрешение на проведение работ по благоустройству парка «Сосновка». Завершить их планировалось к лету 2023 года. Отмечалось, что заказчиком выступает СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства», а подрядчиком — ООО «Сириус».

Известный лояльностью Смольному телеканал «Санкт-Петербург» 2 июня рассказал о долгожданном открытии для отдыхающих после «обновления» одного из самых больших лесопарков, который постарались сделать интересным для всех горожан. Вот только о необходимости размещения на его территории туалетов, в администрации губернатора Александра Беглова, судя по всему, не позаботились. В комментариях пользователи «ВКонтакте» раскритиковали городские власти за такой подход к благоустройству. Некоторые справедливо заметили, что в результате недальновидности ответственных должностных лиц жителям «культурной столицы» не остаются ничего, кроме как «справлять нужду» в кустах, так как работающих общественных туалетов нет даже в окрестностях парка.

Напомним, жители Северной столицы неоднократно подвергали острой критике представителей администрации губернатора Беглова в связи с отсутствием комфорта на территории недавно благоустроенных общественных пространств. В частности, рекламируемый профильным ведомством Смольного проект обустройства Балтийского бульвара не понравился многим петербуржцам, которые отмечали недостаточное количество деревьев и кустарников, а также вызывающее недоумение обилие тротуарной плитки.