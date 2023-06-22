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Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области открыло для ВСУ ещё одно направление для контрнаступления. Это дно пересохшего Каховского водохранилища. Об этом пишет обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке. Выдержки из соответствующего материала приводит “Лента.ру”.

Репке пояснил, что ширина высохшего водоёма составляет в разных местах от 7 до 30 километров. Этим вполне могут воспользоваться как пехотные части ВСУ, так и тяжёлая гусеничная техника. При этом наступление по дну Каховского водохранилища, по мнению Репке, может оказаться неожиданностью для российских войск – здесь ВС РФ не готовили оборонительных позиций. Впрочем, военный специалист отметил, что всё это в равной степени справедливо и для российских сил – они также могут пойти в наступление по пересохшему дну водохранилища.

Каховское водохранилище практически перестало существовать после разрушения дамбы гидроэлектростанции в результат обстрелов ВСУ.

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