Западные партнеры киевского режима так сильно спешили передать украинской армии комплексы противовоздушной обороны, что даже не позаботились о ее надлежащей маскировке. Об этом в своем материале сообщает военный обозреватель немецкого издания Bild* Юлиан Репке.

Речь идет о поставке вооруженным силам Украины зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны IRIS-T, с нанесенным на корпус пустынным камуфляжем, который абсолютно не подходит к украинской местности. Немецкий журналист отмечает, что западный ЗРК, выкрашенный в светлый камуфляж, пытался спрятаться в зеленой листве, однако был выявлен российским ударным дроном «Ланцет» и уничтожен на месте.

Напомним, что военный эксперт Юрий Кнутов отметил точную работу оператора российского ударного дрона «Ланцет», уничтожившего радиолокационную станцию TRML-4D зенитного ракетного комплекса IRIS-T. По словам эксперта, без радиолокационной станции, отвечающей за наводку ракет на цели, комплекс превратился в «груду металлолома».

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