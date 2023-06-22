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Шансы на успешное контрнаступление ВСУ со временем тают. Этому способствуют российские войска – пишет немецкое издание Bild, передаёт РИА “Новости”.

Автор материала в зарубежном СМИ уверяет, что украинская армия в ходе контрнаступления столкнулась с серьёзными проблемами: ВСУ испытывают острую нехватку в системах ПВО, у Украины по сути полностью отсутствует эффективная боевая авиация для поддержки своих наступающих сухопутных частей, а кроме того не хватает западной техники – к ней имеет доступ не больше 15 процентов войск ВСУ.

В то же время российские силы для уничтожения наступающих колонн украинцев используют в том числе боевые вертолёты, которые могут наносить удары на расстоянии в восемь километров. То есть атакуют с безопасного для себя расстояния – уточняет Bild.

Всё это в итоге может привести к тому, что контрнаступление ВСУ закончится провалом, и союзники Киева заставят его сесть за стол переговоров с Москвой, резюмирует издание.

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