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В Атлантическом океане без вести пропала подводная лодка, на которой туристы погрузились для осмотра обломков легендарного «Титаника». Об этом сообщил канал BBC, ссылаясь на информацию береговой охраны Бостона. Отмечается, что спасатели начали поисковую операцию.

Сообщается, что подводный аппарат осуществил погружение в океане на месте крушения британского трансатлантического пассажирского парохода «Титаник». Сколько человек находилось на борту туристической подводной лодки, на данный момент не известно.

Останки «Титаника» находятся на дне Атлантического океана в 600 километрах от побережья канадской провинции Ньюфаундленд. Стоит отметить, что затонувший пароход лежит на дне океана, на глубине 3800 метров.

Среди туристов очень популярны экскурсии с погружением в места, где затонули корабли и пароходы. С целью проведения подобных экскурсий используются специальные глубоководные аппараты, способные осуществлять погружение на внушительную глубину. Очень часто туристы хотят своими глазами увидеть обломки легендарного «Титаника».

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