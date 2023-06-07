ВСУ в ночь на 7 июня атаковали Курскую область с применением беспилотных аппаратов. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что в Глушковском районе два взрывных устройства повредили электрическую подстанцию в населенном пункте Попово-Лежачи.

Несколько рядом расположенных населенных пунктов из-за удара ВСУ остались без электроэнергии.

Также известно о ранении одного из рабочих, который участвовал в восстановлении электроснабжения. В него попало несколько осколков взрывного устройства.

Старовойт сообщил, что сейчас электрик находится в центральной районной больнице, медики уже поставили диагноз и оказывают всю требуемую помощь.

Напомним, эксперты считают подобные атаки украинских БПЛА на приграничные регионы РФ одним из элементов контрнаступления, призванным вызвать панику у населения и отвлечь войска от главных направлений.