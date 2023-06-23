Немецкое издание Berliner Zeitung оказалось ярким примером западных СМИ, которые пытаются буквально “высосать из пальца” какие-то достижения ВСУ в контрнаступлении. Так, именно этому посвящена публикация эксперта по России, странам СНГ и Восточной Европе Александра Дубового.

Он пишет, что украинская армия “достигает успеха ежедневно”. При этом он предпочитает обходить стороной реальный факт, что за 17 дней какого-то особого продвижения ВСУ вперед не наблюдается. Дубовой акцентирует внимание читателей на слове успех, даже не потрудившись привести какие-то его подтверждения.

Подобные авторы и издания стремятся лишь к одной цели – оправдать огромные расходы денег налогоплательщиков США и Европы, доказать, что средства не были выброшены на ветер. Видя сплошные провалы ВСУ эти горе-журналисты пишут, что “Киев достигает успехов”, но они незначительны, так как три линии обороны ВС РФ прорвать практически невозможно.