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Популярная певица Рианна на концерт A$AP Rocky решила надеть откровенный наряд. Исполнительница надела черный полупрозрачный комбинезон. В этой одежде Рианна привлекла внимание окружающих и фотографов. Снимки были опубликованы изданием Page Six.

35-летняя певица пришла на концерт своего избранника A$AP Rocky в полупрозрачном черном винтажном комбинезоне Jean Paul Gaultier. Прозрачная ткань полностью показывала окружающим, что певица находится в интересном положении. Волосы артистки были гладко зачесаны, а лицо украшал яркий макияж. Под комбинезоном можно было увидеть, что певица надела бикини бренда Oséree.

Отметим, что Рианна ждет второго ребенка от рэпера A$AP Rocky, с котором начала встречаться в 2021 году. О своей второй беременности исполнительница хита «Umbrella» сообщила во время концерта на «Супербоуле» 12 февраля 2023 года. 13 мая 2022 года у пары Рианны и A$AP Rocky родился сын по имени Ноах Майерс.

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