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В Береговой охране США сообщили об обнаружении останков, которые могут принадлежать представителям экипажа потерпевшего крушение батискафа “Титан”. Помимо этого, стало известно о поднятии обломков самого подводного аппарата.

Обломки были подняты на судно Horizon Arctic, которое доставило их в Сент-Джонс. Там находками будут заниматься американские врачи. Они исследуют предположительные останки людей, погибших в результате взрыва “Титана”.

Напомним, ранее сообщалось о начале расследования гибели батискафа, отправившегося к затонувшему в 1912 году пассажирскому судну “Титаник”. Эксперты высказали мнение, что из-за взрыва или схлопывания корпуса подводного аппарата все члены его экипажа погибли мгновенно, даже не успев понять, что именно произошло.

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