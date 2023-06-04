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В ночь на 4 июня боевики ВСУ снова обстреливали Белгородскую область. Под удар попали Шебекинский и Волоконский районы, в которых зафиксировано множество повреждений инфраструктуры, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что пострадавших в результате ночного обстрела нет, однако ночь была очень неспокойной. Для обеспечения безопасности около четырех тысяч жителей эвакуированы из подвергаемых обстрелам районов. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения, им предоставляется вся необходимая помощь.

Вечером 3 июня боевики ВСУ нанесли удар по населенному пункту Муром в Шебекинском районе. Там возник пожар в фельдшерско-акушерском пункте, были повреждены Дом культуры, здания школы и детского сада.

Перед последними обстрелами оба раза в небе видели группировку спутников “Старлинк”, которая может использоваться для корректировки ударов ВСУ.

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