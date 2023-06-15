Телеведущий Антон Беккужев рассказал, как певица Ольга Бузова несколько лет назад переживала расставание с Дмитрием Тарасовым. Он напомнил, что эту пару называли одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе.
Бузова обвинила футболиста в изменах и после расставания они даже не смогли сохранить дружеские отношения. Они лишь обмениваются обвинениями. При этом певица, которая в то время была ведущей проекта “Дом-2”, очень тяжело переживала развод.
Она пыталась скрывать свои чувства, но получалось это плохо, перед каждым новым эфиром Бузова ощущала психологический стресс.
«В кадр выходила с улыбкой на лице, но коленки тряслись. Я помню ситуацию с разводом. Она очень трудно ее переживала», – рассказал Беккужев.