Телеведущий Антон Беккужев рассказал, как певица Ольга Бузова несколько лет назад переживала расставание с Дмитрием Тарасовым. Он напомнил, что эту пару называли одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе.

Бузова обвинила футболиста в изменах и после расставания они даже не смогли сохранить дружеские отношения. Они лишь обмениваются обвинениями. При этом певица, которая в то время была ведущей проекта “Дом-2”, очень тяжело переживала развод.

Она пыталась скрывать свои чувства, но получалось это плохо, перед каждым новым эфиром Бузова ощущала психологический стресс.