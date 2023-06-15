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Предстоящие выборы на пост американского президента обещают быть очень занимательными. Так бороться за кресло главы Белого дома решил актер и философ Корнел Уэст, который пообещал распустить НАТО.

С точки зрения русского человека, он является идеальным кандидатом в президенты США. Еще во времена холодного конфликта, Советскому Союзу были на руку чернокожие бунты 1967-1968 годов. Причем этот конфликт мог повлечь за собой создание на юге США независимой Республики Новая Африка. Конечно, в итоге Белый дом одержал верх. Но об Анджеле Дэвис, которой необходима свобода, знают и помнят многие.

Корнел Уэст не является приверженцем Демократической партии. Ему не по душе правящая элита. И даже о темнокожем президенте Бараке Обаме он однажды отозвался как о «черном талисмане олигархов с Уолл-стрит и марионетке корпоративных плутократов, ставшим главой американской машины убийств».

Также кандидат от «зеленых» может иметь неплохие шансы в некоторых штатах. Поэтому вместе эти кандидаты представляют собой достаточно серьезную угрозу для Байдена.

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