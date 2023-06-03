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В конфликте на Украине одну из ключевых ролей играет разведка США, которая делится с Киевом важной для него информацией. Именно Космические силы американской армии предупреждают Киев о ракетных атаках ВС РФ, сообщают, с каких направлений наносятся удары, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

“ВВС и Космические силы США являются хребтом этой операции, обеспечивая воздушные перевозки, перебрасывая боевые машины”, – сообщил также американский лидер на встрече с выпускниками Академии Военно-воздушных сил.

Напомним, что с февраля прошлого года Соединенные Штаты поставили на Украину техники и вооружения на 37 миллиардов долларов. При этом они заявляют, что не намерены что-либо изменять в своей политике поддержки Украины, но при этом не считают себя участниками конфликта.

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