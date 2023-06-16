Украинская армия, которая сейчас пытается контратаковать на Запорожском направлении, будет уже к августу “разобрана на атомы”, заявил врио главы нового региона РФ Евгений Балицкий.

Во время пресс-подхода на Петербургском международном экономическом форуме он заявил, что в первом бою ВСУ потеряли несколько сотен боевиков в то время как ВС РФ не понесли потерь вообще. Российские войска отлично подготовлены и вооружены, поэтому успешно отражают атаки противника.

Балицкий также рассказал об иностранных наемниках, которых не должны опасаться российские военные. Эти “серые гуси” привыкли участвовать в боевых действиях с туземцами, имеющими только автоматы. Российское вооружение. а также подготовка бойцов ВС РФ делает их гораздо сильнее наемников из любых стран мира.