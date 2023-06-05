Россия стала гораздо чаще и интенсивнее наносить ракетные удары по Украине. При этом подавляющее большинство из них точно находит склады с боеприпасами и вооружением НАТО, поступающими в распоряжение ВСУ, пишет китайский портал Baijiahao.

Авторы публикации отмечают, что о местоположении этих складов могут знать только высокопоставленные военные, украинские власти и кураторы Киева из Североатлантического альянса. Поэтому не исключено, что Россия добралась до сверхсекретной информации НАТО и теперь может истощать ресурсы ВСУ, продолжая высокоточные ракетные атаки.

Эксперты предполагают, что в распоряжении РФ имеются экстраординарные возможности по получению и анализу разведывательной информации, которая используется для обнаружения тщательно засекреченных складов и других военных объектов на Украине.