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Киевский режим отрицает начало контрнаступления ВС Украины и опровергает данные о значительных потерях в живой силе и бронетехнике на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. По словам экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, данные заявления украинские политики делают из соображений безопасности.

Таким образом, руководство Украины пытается обезопасить себя от негативных последствий контрнаступления украинской армии. Заявления командования ВС Украины о том, что «ничего особенного на фронте не происходит» связано с отсутствием реальных успехов на поле боя.

Напомним, что представитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил 8 июня о начале крупномасштабного контрнаступления ВС Украины на Запорожском направлении. При этом украинский президент Владимир Зеленский в одном из своих последних видео обращений заявил, что график проведения наступательных действий украинской армии был окончательно согласован и утвержден.

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