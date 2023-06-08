Военный эксперт, автор Телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук в эфире “Крым 24” заявил, что начало украинского контрнаступление произошло еще месяц назад. Он отметил, что «пресловутый контрнаступ» начался тогда, как началось всеобщее заблуждение по поводу главного удара ВСУ по Белгороду.

Он подчеркнул, что киевская пропаганда активно «сеяла мысль, что войска Киева зайдут в Белгородскую область для создания буферной зоны в 20-30 километрах. Рядовые в это поверили». По его словам, наступательные действия ВСУ представляют собой не массированные танковые атаки. Они направляют малые группы в стыки между подразделения ВС России на Запорожском направлении. Именно это может позволить противнику продвинуться вперед, считает военный эксперт.

Михаил Звинчук также рассказал, что одним из элементов контрнаступления, тщательно спланированном украинским командованием, является подрыв Каховской ГЭС и затопление левобережной части Херсонской области.