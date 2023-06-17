Как сообщает в своем материале URA.RU, в Перми в субботу 17 июня прошел автомобильный пробег в поддержку российских бойцов из ЧВК «Вагнер».

Сообщается, что по площади Ветеранов проехала колонна, состоящая из десятков автомобилей и мотоциклов, после чего состоялась церемония возложения цветов. Пробег был организован людьми, которые поддерживают деятельность ЧВК «Вагнер», а также сотрудниками, находящимися в настоящий момент в отпуске.

Данное мероприятие было согласовано с краевой и городской администрациями. Участники автомобильного пробега стартовали из Кировского района и проехали до Дома офицеров, где возле мемориала Добровольческому танковому корпусу были возложены цветы.

Участники мероприятия поблагодарили руководство города за возможность проводить патриотические акции, которые позволяют поддерживать российских бойцов, принимающих участие в боевых действиях в зоне СВО.