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Как сообщает в своем материале URA.RU, в Перми в субботу 17 июня прошел автомобильный пробег в поддержку российских бойцов из ЧВК «Вагнер».

Сообщается, что по площади Ветеранов проехала колонна, состоящая из десятков автомобилей и мотоциклов, после чего состоялась церемония возложения цветов. Пробег был организован людьми, которые поддерживают деятельность ЧВК «Вагнер», а также сотрудниками, находящимися в настоящий момент в отпуске.

Данное мероприятие было согласовано с краевой и городской администрациями. Участники автомобильного пробега стартовали из Кировского района и проехали до Дома офицеров, где возле мемориала Добровольческому танковому корпусу были возложены цветы.

Участники мероприятия поблагодарили руководство города за возможность проводить патриотические акции, которые позволяют поддерживать российских бойцов, принимающих участие в боевых действиях в зоне СВО.

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