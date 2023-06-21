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Украинская армия была неприятно удивлена некоторыми аспектами в действиях российских войск, в результате чего контрнаступление ВСУ пошло труднее, чем планировалось. Об этом рассказал австрийский полковник Маркус Рейснер в беседе с немецким изданием Focus – передаёт РИА “Новости”.

Со слов военного специалиста, российская армия во время контрнаступления ВСУ продемонстрировала высокую слаженность, а также учла опыт предыдущих боевых действий. Это помогло отразить наступление украинских войск. Помимо этого Рейснер обратил внимание и на техническую оснащённость обоих сторон конфликта.

Эксперт отметил, что российская армия перехватила инициативу в области радиоэлектронной борьбы, а также стала активнее использовать боевые вертолёты, которые могут эффективно уничтожать колонны бронетехники. В то же время системы ПВО, которые есть на вооружении ВСУ, подводят украинскую армию и не могут сбивать российские вертолёты, которые наносят удары с безопасного расстояния в несколько километров.

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