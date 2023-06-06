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В распоряжение ВСУ могут поступить австралийские бронемашины Hawkei. Когда это произойдёт, пока неизвестно. Тем не менее соответствующие договорённости с Украиной уже есть, однако официальные процедуры по заключению соглашений не проведены. Об этом пишет издание The Sydney Morning Herald – передаёт “Газета.ру”.

Австралийские СМИ при этом отмечают, что изначально против поставок бронеавтомобилей выступали местные военные. По их словам, из-за проблем с тормозной системой Украине потребуется большое количество запчастей. На что от украинской стороны пришёл ответ, что проблемы с тормозами её не волнуют.

Страны Запада усилили поставки вооружения Киеву после начала специальной военной операции России в Донбассе. В Москве неоднократно подчёркивали, что такие поставки не приближают мирное решение конфликта, а лишь усиливают его.

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