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Во время своего выступления перед депутатами Верховной Рады украинский президент Владимир Зеленский 28 июня заявил об исключении любой возможности завершения боевых действий на территории Украины мирными переговорами, поскольку это приведет к замораживанию конфликта.

Аудитория китайского портала «Гуаньча» подвергла слова украинского лидера жесткой критике. В комментариях читатели написали, что украинский президент опасается своего устранения, которое могут реализовать западные партнеры Киева, в случае начала мирных переговоров.

Еще один читатель написал, что Зеленский всего лишь исполняет волю Соединенных Штатов Америки, поэтому в случае его отказа «плясать по дудку Вашингтона», его просто «заменят другим актером».

Если цель заключается в остановке боевых действий и заключении мира, то переговоры являются единственным способом добиться желаемого. Поэтому можно смело сделать вывод, что Зеленский просто наживается на гибели своего народа, резюмировал один из читателей китайского портала.

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