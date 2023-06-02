Военный корреспондент Александр Коц проанализировал последние события на линии соприкосновения и отметил, что нападения на Белгородскую область ВСУ совершают от безысходности.

Военкор назвал три основных вывода, которые сделал из последней атаки. Первый из них – попытка Киева продвинуться на флангах в Артемовске привела к серьезным потерям, поэтому пришлось брать паузу. Второй – ВСУ теперь пытаются перегруппироваться, так как в противном случае они просто будут разгромлены, утратив боевой дух. Третий вывод – российские ВС сумели ответить на попытки продвижения противника под Бахмутом, причем так, что он до сих пор приходит в себя.

Кроме того, ВСУ пытались бить по тылам ВС РФ, чтобы уничтожить боеприпасы и вооружение, совершали вылазки, чтобы найти узявимые места. И пришли к выводу, что контрнаступление у них сейчас не получится, так как российские военные отлично подготовлены к обороне.

Именно поэтому Киев теперь пытается расширить зону СВО, включить в нее приграничные территории России. Делает он это от безысходности. Цель – создать очаг напряженности и заставить командование ВС РФ снимать войска с других направлений. Но Москва постепенно адаптируется к подобным действиям.