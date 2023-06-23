По факту атаки на позиции ЧВК «Вагнер» должно быть проведено расследование, поскольку это не просто вопрос национальной безопасности, а вопрос чести. Такое заявление сделал политолог Владимир Киреев.

Эксперт подчеркнул, что недопустимо совершать действия, которые приводят к бессмысленной гибели людей, защищающих страну.

«Все люди, сражающиеся за Россию, вне зависимости от формы их подчинения сражаются за Родину. Необходимо честное расследование, кто и почему наносит удар по людям, воющим за нашу общую Родину. Это вопрос не просто национальной безопасности, это вопрос чести. И ответы “почему”, “кто” и “за что” должны быть вынесены на общественное обсуждение», – отметил Киреев в интервью журналистам.

Ранее стало известно о нанесении ракетного удара по лагерю ЧВК «Вагнер». Глава «оскестра» Евгений Пригожин после этого выступил с заявлением, что в этом виновно Минобороны РФ и призвал наказать руководство оборонного ведомства за бессмысленные жертвы среди солдат.