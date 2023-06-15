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В ходе ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге Башкортостан продемонстрировал беспилотный летательный аппарат “Патриот К40ТЛ”. Главной его особенностью является максимальный уровень защиты от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Разработчики сообщили, что испытания проводились с несколькими видами современных российских систем РЭБ и ни одна из них ничего не смогла сделать с дроном. Создатели программного обеспечения сумели разобраться с такими мерами воздействия, как подмена координат и спуфинг.

Беспилотник умеет строить собственную карту благодаря специальным датчикам, а также использовать все существующие сегодня системы навигации. Он поднимается на высоту до 2 километров, оснащается дальномером, телекамерой и тепловизором. В нем, по словам разработчиков, собраны все технологии, которые отвечают потребностям ВС РФ в зоне специальной военной операции.

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