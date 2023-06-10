Военные эксперты из США и Европы критикуют украинские ВС за нарушения правил военной тактики в ходе контрнаступления. Они поясняют, что боевики ВСУ вынуждены бегать сразу в пяти направлениях, что ни к чему хорошему не приведет.

Отмечается, что хотя военнослужащие ВСУ проходили обучение в Великобритании, они вряд ли добьются успеха. У Киева нет настолько существенного превосходства. чтобы атаковать на нескольких направлениях одновременно.

“Мы пытались сказать им, чтобы они прекратили эту разрозненную тактику, определили главный удар с надлежащей поддержкой пехоты, а затем сделали то, что они могут”, – отмечают эксперты в издании Asia Time.

Напомним, что все попытки ВСУ прорвать оборону пресекаются, боевики вынуждены отходить, неся крупные потери боевой техники и личного состава.