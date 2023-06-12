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Военные наблюдатели из Европы назвали действия украинской армии в контрнаступлении “идиотской миссией” и отметили, что продолжать в таком духе – это самоубийство.

Недовольство экспертов в Европе и США вызвала атака через минные поля без предварительного их разминирования. Только из-за этого Киев потерял 38 боевых машин, среди которых совсем недешевые танки “Леопард” и американские БМП “Брэдли”. Кроме того, ВСУ подставляются под удары российских вертолетов Ка-52 и Ка-50, которые могут с 10 километров ликвидировать до 20 танков за один вылет.

Издание Asia Times пишет, что армия, имеющая в своем распоряжении до 12 бригад и несколько десятков танков, обычно концентрирует силы в одной точке и предпринимает попытку прорыва. Украинцы же разбежались по пяти разным направлениям, где их отбрасывают на исходные позиции, уничтожая танки, БМП и личный состав.

“Мы пытались сказать им, чтобы они прекратили эту разрозненную тактику, определили главный удар при надлежащей поддержке пехоты, а затем сделали все, что в их силах”, – цитирует издание одного из высокопоставленных европейских офицеров.

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