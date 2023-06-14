Актер Алексей Огурцов, который предпринимает все возможные меры для поддержки российской армии, является участником движения “Народный фронт”, высказал своем мнение о тех своих коллегах, которые уехали из России.

Он напомнил об Артуре Смольянинове (внесен в список иноагентов и лиц, в отношении которых имеются подозрения в терроризме и экстремизме), который в одном из интервью заявил, что готов идти служить в украинскую армию и стрелять в актера Сослана Фидаров, который находится в зоне специальной военной операции.

“Абхазы и осетины хотят его просто порвать за то, что он наговорил”, – заявил Огурцов.

Он также отметил, что записывал обращение к Смольянинову с призывом попросить прощения. То же самое делала и его супруга, актриса из “Папиных дочек” Дарья Мельникова.