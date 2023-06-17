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Российские ВС поразили ударом артиллерии батарею зенитно-ракетного комплекса “Бук” украинской армии на Южно-Донецком направлении. Телеграм-канал “Воин ДВ” опубликовал видеозапись этого эпизода и отметил, что отличились бойцы группировки V.

Высокоточные снаряды разгромили пусковые установки и транспортно-заряжающие машины комплекса – сразу на трех из них началась детонация зенитных ракет, довершившая дело. За всем происходящим наблюдал разведывательный беспилотник ВС РФ, который и вел съемку.

Отмечается, что боевики ВСУ немного перестарались и установили ЗРК “Бук” практически на самой линии соприкосновения. Это позволило дрону обнаружить систему ПВО и передать координаты артиллеристам.

Авторы публикации также рассказали, что подобная детонация часто бывает и после ударов по вооружению противника дронами-камикадзе “Ланцет”.

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