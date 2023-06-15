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На территории Нагорного Карабаха военнослужащие ВС Армении обстреляли российских миротворцев, сообщил телеграм-канал “Военный обозреватель”.

Отмечается, что армянским военным не понравилось, что азербайджанские ВС вознамерились установить флаг своей страны у моста через реку Хакари, где находится и опорник миротворческих сил России. Они открыли огонь, пострадавших по предварительной информации нет.

Сообщается также, что азербайджанские военные вместе с миротворцами успешно довели свою миссию до конца, установив флаг после завершения стрельбы.

Напомним, ранее в Карабахе заявили о блокировке Лачинского коридора азербайджанскими военными. Теперь по нему нет возможности доставить в непризнанную республику гуманитарные грузы.

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