Научный сотрудник Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (РАН), археопаразитолог Сергей Слепченко рассказал в беседе с журналистами о пищевых привычках древних ямальцев. По его словам, древние жители полуострова Ямал, преимущественно питались сырой рыбой, несмотря на то, что им уже был доступен огонь.

В ходе проведенных исследовательских работ Слепченко выяснил, что древние жители Крайнего Севера ели сырые морепродукты и рыбу в целях своего выживания. По его словам, они могли приготовить пищу, однако из сырой рыбы древние люди получали большее количество витаминов и макроэлементов. Ученый подчеркнул, что риск заболеть паразитами из-за употребления сырых морепродуктов был ниже, чем смерть в результате нехватки витаминов и микроэлементов.

Специалист также рассказал, что наука археопаразитология позволяет ученым выяснить многие ранее неизвестные данные о жизни древних людей. Например, при определении паразитов, они узнали о санитарных и пищевых условиях древних ямальцев.