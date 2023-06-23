Ядерное оружие Украина может разработать в кратчайшие сроки, заявил бывший глава ОП, а ныне безработный эксперт Алексей Арестович.

При этом он отметил, что все зависит от действий России и Запада. Если РФ нанесет по Украине удар тактическим ядерным оружием, НАТО будет обязана тут же принять Киев в свои ряды, чтобы обеспечить максимально возможную защиту.

Если Североатлантический альянс откажется, то Украине не останется ничего другого, кроме как браться за создание собственного ядерного арсенала для противодействия РФ. Это, по мнению Арестовича, будет лучшей гарантией безопасности.

Напомним, сегодня, кроме США, России и Китая, ядерное оружие имеется также у Великобритании, Франции, Пакистана, Индии, Северной Кореи и Израиля.