Украина проявляла заинтересованность в бразильском штурмовике A-29 Super Tucano, однако несмотря на поиск покупателей на этот самолет, с Киевом компания Embraer не связывалась, сообщил гендиректор оборонного направления конгломерата Боско да Кошта.
В интервью изданию Breaking Defense он сообщил, что Украина связывалась с производителем A-29, однако дальше этого дело не зашло, бразильская компания больше не связывалась с Киевом.
Между тем, в США считают штурмовик идеально подходящим под цели Украины, так как может выполнять наблюдение и разведку, а также наносить удары.
Да Кошта также заявил, что Embraer надеется вывести штурмовик на европейский рынок.
“Мы много изучали этот рынок. Мы обсудили эту конфигурацию НАТО на открытой линии с нашими инженерами, нашим специалистом по рыночной разведке и выслушали клиентов. Именно по этой причине мы выпустили A-29N, который предназначен специально для членов Альянса”, – пояснил он.