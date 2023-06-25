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Украина проявляла заинтересованность в бразильском штурмовике A-29 Super Tucano, однако несмотря на поиск покупателей на этот самолет, с Киевом компания Embraer не связывалась, сообщил гендиректор оборонного направления конгломерата Боско да Кошта.

В интервью изданию Breaking Defense он сообщил, что Украина связывалась с производителем A-29, однако дальше этого дело не зашло, бразильская компания больше не связывалась с Киевом.

Между тем, в США считают штурмовик идеально подходящим под цели Украины, так как может выполнять наблюдение и разведку, а также наносить удары.

Да Кошта также заявил, что Embraer надеется вывести штурмовик на европейский рынок.

“Мы много изучали этот рынок. Мы обсудили эту конфигурацию НАТО на открытой линии с нашими инженерами, нашим специалистом по рыночной разведке и выслушали клиентов. Именно по этой причине мы выпустили A-29N, который предназначен специально для членов Альянса”, – пояснил он.

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