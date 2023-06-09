Евросоюз продолжает поддерживать беженцев с Украины, однако в некоторых странах ЕС начинает появляться “усталость от солидарности” с ними. Об этом сообщает AP News, ссылаясь на официальных представителей Евросоюза – передаёт РИА “Новости”.

В частности, об “усталости” заявляла комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. Она уточняла, что от солидарности с беженцами начинают уставать в некоторых странах, но в каких именно, не уточнила. Также комиссар добавила, что материальная поддержка украинских граждан, покинувших родину, не прекращается.

В сообщении AP News также приводятся слова спецсоветника Евросоюза по делам Украины Лодейвика Ашера. Тот заметил, что из-за экономических сложностей в Европе, вызванных ситуацией на Украине, пострадали семьи со средним и низким уровнями дохода, как в принимающих странах, так и сами беженцы.

РИА “Новости” уточняет, что по данным ООН с начала специальной военной операции России в Европу приехали более 8,2 миллионов украинских беженцев. 5 миллионов из них получают помощь в рамках соответствующих программ.

Большинство беженцев с начала специальной военной операции было зафиксировано в соседних с Украиной странах: России, Польше, странах Балтии. Часть украинцев предпочли отправиться дальше на запад: во Францию и Великобританию.